Мнение: Чтобы никто не вмешивался…

Песков сообщил, что в Кремле «…убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы…Важно, чтобы никто не вмешивался извне…»

Похоже, произошедшее явилось неприятным сюрпризом для кремлевской публики. В Кремле по привычке считают произошедшее «внешним влиянием», а потому грозят всем, кто пожелает «погреть руки» на событиях в Казахстане.

Желающие, конечно, найдутся. Не прямо вот сейчас, но достаточно скоро. Это и Турция, и Китай, и международные наднациональные структуры. И уж Кремль они будут слушать в самую распоследнюю очередь. В этом плане любые предупреждения из Москвы — просто сотрясения воздуха.

Для Путина в этих событиях предельно важно сохранить статус-кво и в первую очередь — позиции клана Назарбаева. Безусловно, Путин и его окружение внимательно смотрят на казахстанский опыт «трансферта» и совершенно не заинтересованы в его крахе. Просто потому, что их собственный «трансферт» должен проходить примерно по схожему сценарию: уйти так, чтобы никуда не уходить.

Поэтому задача-минимум для Кремля — сохранить Назарбаева и его группу у руля власти в Казахстане. Другой вопрос, что ресурс для этого у Путина крайне ограничен. Силовой ресурс сейчас весь сосредоточен на границе с Украиной, и выделить что-то серьезное для угрозы на юг он не может. В этом смысле любые разговоры о «крымском сценарии» в отношении севера Казахстана либо исключены вообще, либо выглядят настолько дикой авантюрой, что даже Путин вряд ли на это рискнет.

Предложить Казахстану тоже особо нечего. Там нет острого экономического кризиса, который можно срочно залить миллиардом-двумя долларов. А в общем-то, кроме армии и денег, за душой у Кремля нет ничего. Да и предлагать сейчас деньги — это можно попасть как с Януковичем: выбросить в никуда три миллиарда долларов без какого-либо результата.

Полное отсутствие инструментов влияния у Кремля вынуждает его действовать в объектной парадигме: раз ничего сделать нельзя, значит, нужно мешать тем, кто может что-то сделать. Отсюда и заявление о недопустимости внешнего вмешательства. Но будем откровенны — кроме заявления, ничего другого сделать кремлевские не могут. Им остается только надеяться, что все как-нибудь рассосется.

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