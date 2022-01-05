Комбинации компонентов и подвох в формулировке: вещи, на которые нужно обращать внимание при выборе косметики

Британский эксперт по красоте Кэролайн Хиронс много внимания уделяет изучению средств по уходу за кожей. Наиболее важной информацией она делится со своими подписчиками. Например, она объясняет, на что нужно обратить внимание при покупке косметических средств. Также Кэролайн учит разбираться в комбинациях компонентов, а еще рассказывает, какие подвохи могут встретиться в формулировках, приведенных на упаковке.

Что такое клинические испытания

При покупке косметики и средств по уходу за кожей обязательно изучите информацию на баночке или тюбике на предмет того, проводил производитель клинические испытания или клинические исследования. Этот момент важно учитывать, так как обещаний производителя о том, какие чудеса их продукция может творить с вашей кожей, явно недостаточно.

Кэролайн разъясняет своим подписчикам, что подразумевается под клиническими испытаниями. Местом проведения испытания является независимая лаборатория. Оно заключается в том, что новые косметические продукты сначала наносятся на кожу, а затем их начинают тестировать по специальной методике, используя научное оборудование. Именно на основании таких испытаний бренд имеет право говорить об эффективности производимых средств.

Что такое клинические исследования

При пользовательском или клиническом исследовании косметические продукты для тестирования выдаются непосредственно потребителям. Испробовав действие, например, нового крема, на себе, потребители затем в своих отзывах отчитываются о том, в каком состоянии находится их кожа, после того как они пользовались предоставленным средством на протяжении определенного периода.

Такие результаты довольно субъективны и считаются неофициальными доказательствами эффективности косметического средства. Кэролайн считает их приемлемыми для бюджетной косметики. Но когда на проведении клинических испытаний экономят известные бренды, это вызывает недоверие.

Нужно ли подробно изучать рецептуру косметических средств

Каждый человек знаком с действием ключевых активных ингредиентов: ретонола, различных кислот, витамина С и других. Но как быть с рецептурой, приведенной на упаковке? Потребитель не может знать, активный компонент хорош только сам по себе или же хорошо работает и с остальными составляющими. Чтобы в этом разобраться, нужно учитывать концентрацию активного вещества в составе, иметь информацию о том, как работает формула. В противном случае вы просто видите название компонента, написанное на баночке. Иногда в составе он даже стоит в самом конце списка.

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Кэролайн уверена, что рассказывать широкой публике об эффективности косметического средства только на основании того, что в состав добавлен чудо-компонент, является неправильным. Производитель свои слова должен подтвердить лабораторными тестами, которые бы показали, что активное вещество вкупе с другими ингредиентами в составе работает так же хорошо, как и без них.

Иногда лабораторное тестирование проводится только с отдельной частью формулы. Тогда оно может отличаться от эффективности тестирования средства в целом.

Кэролайн предупреждает потребителей, что нужно быть осторожнее с маркетингом.

Нужен ли холодильник для косметики

Сейчас модным стало покупать холодильники для косметических продуктов. Они небольшие, компактные и выглядят очень даже эстетично. Но британский эксперт по красоте считает, что в них нет никакой необходимости. Принцип их работы такой же, как и у обычного холодильника.

К тому же не всегда полезны косметические процедуры, при которых кожа долго остается холодной. Ведь обычно тестирование продуктов проводится при комнатной температуре, так как их основным назначением является защита от вредных воздействий окружающей среды.