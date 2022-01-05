 

Казахский генерал призвал ОДКБ ввести войска в Казахстан

05.01.2022, 20:54, Новости дня
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Первый космонавт-казах Токтар Аубакиров и генерал-майор ВВС Казахстана призвал ОДКБ ввести войска на территорию страны.

«Как это так, я своего брата должен убивать? Я не могу. Давайте тогда прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Всегда, во всех случаях, когда мне будет тяжело, вы помогите, пожалуйста. Мы вам будем помогать. И этот договор и есть ОДКБ», – сообщил Аубакиров в эфире гостелеканала «Хабар 24».

Отрывок с этим выступлением опубликован в Telegram-канале «Осторожно, новости».

Напомним, протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

Вечером в среду аэропорт Алма-Аты был захвачен погромщиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».



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