 

Количество пострадавших в массовом ДТП под Тулой выросло до 17

05.01.2022, 20:54, Новости дня
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В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В результате погодных явлений (метель, снегопад) произошли массовые ДТП на ФАД М-4 в Тульской области. Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей. Пострадали 17 человек, из них пять детей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области столкнулись 50 автомобилей.



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