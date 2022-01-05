Количество пострадавших в массовом ДТП под Тулой выросло до 17
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В массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Тульской области пострадали 17 человек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«В результате погодных явлений (метель, снегопад) произошли массовые ДТП на ФАД М-4 в Тульской области. Всего в ДТП участвовало 60 транспортных средств, из них девять грузовых автомобилей, три пассажирских автобуса, 48 легковых автомобилей. Пострадали 17 человек, из них пять детей», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» в Узловском районе Тульской области столкнулись 50 автомобилей.
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