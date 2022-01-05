 

В Казахстане во время беспорядков погибли восемь военных и полицейских

05.01.2022, 20:54, Новости дня
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В ходе беспорядков в разных районах Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, сообщают местные СМИ со ссылкой на МВД страны.

Также пострадавшими числятся свыше 300 правоохранителей и военных, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Tengrinews.kz.

В МВД страны подчеркнули, что акты вандализма и мародерства организуют провокаторы, и призвали не поддаваться на провокации.

Протестующие попытались снести памятник первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена.

Вечером в среду аэропорт Алма-Аты был захвачен погромщиками.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет и введен режим ЧП.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».



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