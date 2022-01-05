Названы 5 главных изменений для автомобилистов в 2022 году

Эксперты назвали 5 самых важных изменений для автомобилистов, которые будут действовать в 2022 году. Речь идет об особенностях прохождения техосмотра и ряде нарушений, которые грозят уголовной ответственностью.

30 декабря прошлого года вступили в силу поправки в закон о техническом осмотре. В них указывается, что с этого момента в обязательном порядке придется проходить данную процедуру владельцам автомобилей такси, автобусов и грузовиков. Также ТО будет необходим автовладельцам, возраст транспортных средств которых старше четырех лет, когда машину поставили на учет в ГИБДД, с целью перерегистрации из-за смены владельца или при замене силового агрегата или же внесении изменений в конструкцию ТС.

С 1 марта текущего года у автомобилистов могут появиться штрафы, зафиксированные дорожными камерами, если они не прошли обязательный технический осмотр. Они будут формироваться в автоматическом режиме не чаще одного раза за сутки, а сумма составит 2 000 рублей. Следующее изменение касается лихачей. В январе начнет действовать новая редакция Уголовного кодекса об уголовной ответственности для водителей за вождение без прав, которые три раза подряд превышали скорость движения автомобиля на 60 километров в час или выехали на встречную полосу движения. В Государственной думе решили внести данные поправки после ряда случаев агрессивной езды, съемки ее на камеру и публикации роликов в социальных сетях.

Начиная с 1 марта в РФ вступят в силу новые правила для получения медицинских справок. Главной особенностью станет проведение лабораторного анализа мочи независимо от результатов экспресс-теста на содержание наркотических веществ. Теперь нарколог может отправить водителя на эту процедуру, если увидит у него следы уколов, повышенную потливость, пониженный пульс, признаки чрезмерного возбуждения, тремор рук и так далее.

Некоторые нововведения ждут и владельцев внедорожных транспортных средств, например, снегоходов, болотоходов, а также квадроциклов и так далее. С 3 июля вступает в силу закон о соответствующей технике, согласно которому запрещено ее эксплуатировать, если имеется неисправность выхлопной или рулевой систем, с неработающими фарами или стоп-сигналом, а также при отсутствии номерного знака. В случаях, когда инспекторы Гостехнадзора зафиксируют хотя бы одно из вышеперечисленных нарушений, на транспортное средство будут установлены блокираторы, а само оно будет эвакуировано на штрафную стоянку. Эксперты отмечают, что механизм данной процедуры нуждается в доработке, однако владельцам такой техники не стоит рисковать и передвигаться на транспорте с неисправностями.

Источник: avtonovostidnya.ru