 

Медики назвали шесть признаков смертельно опасного тромбоза

05.01.2022, 20:34, Разное
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Медики назвали шесть признаков тромбоза. По их словам, в некоторых случаях сгусток крови может быть смертельно опасным.
Ученые из Национального института психического здоровья и неврологии в Бангалоре (Индия) выяснили, что при образовании тромба у человека возникают: головная боль, отек ног, красные пятна на коже, появляются синяки при малейшем воздействии, одышка. Также симптомами тромбоза являются частые обмороки или судороги конечностей, ухудшение зрения и потеря контроля над определенной частью тела. Дело в том, что сгусток затрудняет нормальное кровообращение, поэтому может ухудшаться самочувствие.

Также у человека может появиться внезапный кашель, иногда даже с кровью, ощущение тепла в конечностях, острая боль в груди или голове. Медики рекомендуют при наличии вышеперечисленных симптомов незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие тромба в кровотоке.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org



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