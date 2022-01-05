Медики назвали шесть признаков смертельно опасного тромбоза

Медики назвали шесть признаков тромбоза. По их словам, в некоторых случаях сгусток крови может быть смертельно опасным.

Ученые из Национального института психического здоровья и неврологии в Бангалоре (Индия) выяснили, что при образовании тромба у человека возникают: головная боль, отек ног, красные пятна на коже, появляются синяки при малейшем воздействии, одышка. Также симптомами тромбоза являются частые обмороки или судороги конечностей, ухудшение зрения и потеря контроля над определенной частью тела. Дело в том, что сгусток затрудняет нормальное кровообращение, поэтому может ухудшаться самочувствие.

Также у человека может появиться внезапный кашель, иногда даже с кровью, ощущение тепла в конечностях, острая боль в груди или голове. Медики рекомендуют при наличии вышеперечисленных симптомов незамедлительно обратиться в больницу и пройти обследование, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие тромба в кровотоке.

Источник: medikforum-ru.turbopages.org