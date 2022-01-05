Ученые рассказали о новом тесте для пациентов с неспецифическими симптомами рака

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали новую методику диагностики рака у пациентов с неспецифическими симптомами данного заболевания. Исследователи презентовали тест, основанный на инновационной оценке анализа крови заболевшего.

В процессе исследования ученые, представляющие Оксфордский университет (Великобритания), провели анализ образцов, в основе которого лежал метод Оксфордширского подозрения на рак трех сотен пациентов, имеющих неспецифические симптомы заболевания в виде усталости и потери веса. Целью медиков было оценить способность теста отличать больных с обширными опухолями от людей без присутствия онкозаболевания. Итоги продемонстрировали, что наличие рака было правильно идентифицировано с общей точностью в 94%. Как объяснили специалисты, разработанная технология стала первой в своем роде, позволившей выявить признаки метастатического статуса болезни посредством стандартного анализа крови без предварительной идентификации основного типа онкологии.

Примечательно, что, в отличие от большинства анализов крови на наличие рака, выявляющих генетическую информацию из опухолей, в инновационном тесте применен метод, именуемый метаболомикой ЯМР – он использует совокупность магнитных полей и радиоволн для того, чтобы создать профили уровней натуральных химических составляющих (метаболитов) в крови. По словам Джеймса Ларкина, одного из ведущих авторов научной работы, раковые клетки характеризуются уникальными метаболическими “отпечатками пальцев” из-за присутствия в организме соответствующих процессов. Лишь после разработки методики эксперты смогли понять механизм использования метаболитов, вырабатываемых опухолями, в качестве характерных биомаркеров для точной диагностики онкологического заболевания.

“Мы уже продемонстрировали, что эта технология может успешно определять, прогрессируют ли пациенты с рассеянным склерозом на более поздние стадии заболевания, даже до того, как обученные клиницисты смогут это сказать. Очень интересно, что та же технология в настоящее время демонстрирует перспективы при других заболеваниях, таких как рак”, – подытожил Ларкин. Материалы исследования были опубликованы Clinical Cancer Research.

Источник: med-heal.ru