Мнение: Казахстан. 05.01.2022. День

Коротко о ситуации в Казахстане на 16-00.

1. В Алма-Ате продолжаются погромы и мародерства, фактически в центре города царит безвластие, разбавленное спорадическими действиями силовиков, которые пытаются навести порядок.

2. После поджогов администрации, прокуратуры, РОВД и офиса правящей партии, была захвачена и старая президентская резиденция. Разгромлен офис российской телекомпании "Мир24". Громят магазины, кафе, косметические салоны и т.п. Также есть сообщения о нападениях на оружейные магазины. В общем, начался лутинг. Государственный аппарат в Алма-Ате де-факто дезорганизован.

3. Также продолжаются поджоги автомобилей, счет уже давно перевалил за сотню, из них часть это спецтехника. Также уничтожаются камеры видеонаблюдения на зданиях и столбах. Несколько пожарных машин и машин скорой помощи также захвачены протестующими.

4. В крупных городах власти блокируют интернет, сотовую связь, частично прекратили работу телеканалы. Также сообщается о попытках захвата телеканалов с целью выхода в эфир. Протестующие даже захватили несколько журналистов, но потом отпустили. Иностранным СМИ протестующие заявили, что "хотят жить как в Швеции и Норвегии" (аха-ха).

5. В Алма-Ате и в ряде других городов (Актюбинск, Атырау и т.д.) происходят нападения на полицию и ВВшников, у которых отбирают щиты, дубинки и даже стрелковое оружие. В одном из случае военных как на Украине поставили на колени. Также происходят захваты и нападения на административные здания в ряде других городов. В Актюбинске также захватили администрацию.

6. Режим ЧП распространен как на Алма-Ату, так и на прилегающие территории. На части территории Казахстана объявлен комендантский час, также как и ЧП до 19 января. С учетом ситуации и массовости выступлений, странно, что ЧП до сих пор частичное. Скорее всего это связано с инерцией мышления – власти явно не поспевают за развитием событий. Как пишут многие белорусы, выводов из попыток свержения Лукашенко в 2020-м году в Казахстане явно не сделали.

7. Некоторые казахские олигархи уже отвалили из страны – кто в РФ, кто в Европу, где собираются пережидать происходящий трэш. Это уже привычная картина для всех подобных сценариев.

8. Россия официально заявила, что все происходящее в Казахстане это сугубо внутреннее дело самого Казахстана и пожелала казахам разбираться у себя самостоятельно. Что не мешает по украинским лекалам фейки о том, что "спецназ ФСБ" и "московский ОМОН" уже прибыли в Казахстан разгонять протесты. Ничего нового придумать не могут, поэтому транслируются старые байки времен еще первого майдана 2004 года на новый лад. Также по украинским лекалам в поджогах и грабежах обвияют…титушек (!). Власти снова сами себя сожгли.

9. Общее число пострадавших по Казахстану уже перевалило за 700 человек, из них под 150 полицейских и солдат. Пока что подтвержденных данных о покойниках нет. С учетом происходящее хаоса, полагаю, что уже к завтрашнему дню число пострадавших перевалит за 1000. И не факт, что не будет трупов.

10. В целом, газ стал спусковым крючком протестов (интересно узнать фамилии лиц, которые приняли это чудесное решение), но на текущем этапе требования уже сугубо политические (газ уже де-факто на втором плане) и касаются они смены власти в Казахстане, что оставляет Токаева и Назарбаева перед простым выбором – либо жестко зачищать аля Жанаозен и Андижан, либо слиться, как тот же Акаев в 2005 в Киргизии. Ну есть еще вариант аля Лукашенко, то есть измотать протест, а потом уже постепенно зачистить. Но тут уже помощь РФ потребуется. И это будет не бесплатная помощь. Пока же Казахстан к РФ официально не обращался, поэтому РФ официально просто наблюдает. Как впрочем и китайские товарищи.

Плюс совсем свежее заявление Токаева:

«Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока не достаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков.

Поэтому как глава государства и с сегодняшнего дня председателя Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь семей. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит.

Чтобы ни было я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту чёрную полосу в истории Казахстана. Выйдем из неё сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ».

Также Токаев займет пост главы Совбеза Казахстана. Назарбаев оставляет должность, которую подготовил для себя в период транзита власти.

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