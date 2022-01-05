 

Джоковичу отказали во въезде в Австралию, пишут СМИ. Ранее премьер говорил о возвращении “следующим самолетом”

05.01.2022, 20:28, Новости дня
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Джокович сообщал накануне, что имеет специальное разрешение, позволяющее находиться в Австралии без предъявления обязательной для штата Виктория документации о полной вакцинации от коронавирусной инфекции. У него якобы есть медицинское освобождение.

The Times выяснила, что Джоковичу отказали во въезде в Австралию “из-за путаницы в визах”. Издание утверждает, что представитель команды теннисиста совершил “критическую ошибку”, запросив для серба не тот подкласс визы. Документ не распространяется на тех, кто освобожден от вакцинации против COVID-19.

Ошибку обнаружили австралийские пограничники в тот момент, когда Джокович уже летел в Мельбурн самолетом из Дубая (Объединенные Арабские Эмираты).

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил 5 января на пресс-конференции, что Джоковичу придется доказать, что он действительно освобожден от вакцинации от COVID-19 по медицинским показаниям, сообщает Reuters. Если, приземлившись в Австралии, сербский теннисист этого не сделает, то отправится “следующим самолетом домой”, отметил глава австралийского правительства. Моррисон подчеркнул, что для Джоковича “не должно быть никаких особых правил”.

Контекст:

Australian Open пройдет в Мельбурне с 17-го по 30 января.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

На 4 января 2022 года в мире, по данным ВОЗ, подтвердили почти 291 млн случаев коронавирусной инфекции (в Австралии – 500 тыс.), скончалось более 5,4 млн (в Австралии – 2266) пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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