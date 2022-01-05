СБУ разоблачила коррупционную схему на госпредприятии. Убытки государства оценили в 22 млн грн

В схему было вовлечено руководство предприятия. Чиновники подписывали договоры с подконтрольными частными предприятиями о купле–продаже сельскохозяйственной продукции по стоимости, значительно ниже рыночной. Предприниматели в дальнейшем продавали приобретенную продукцию по рыночным ценам.

“Продав урожай, выращенный на 15 тыс. га земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам, злоумышленники нанесли государству ущерб на общую сумму более 22 млн. грн”, – отметили в спецслужбе.

В ходе обысков правоохранители выявили документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов, и незаконно реализованную продукцию на десятки миллионов гривен. Сейчас она арестована.

Открыто производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. СБУ устанавливает лиц, причастных к незаконной деятельности.

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