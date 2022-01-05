Мнение: Спам от Госуслуг, недалёкие «страдальцы» и цифровой рубль

1. Мне на почту пришёл спам от Госуслуг. Стандартная маркетинговая муть, просьба куда-то там подписаться, ссылка на мобильное приложение. Я бы предпочёл, чтобы хотя бы государство не опускалось до спама, но наше общество пока что в этом отношении весьма незрело — тратить чужое время считается нормальным, так что получатели спама не возмущаются.

Будучи опытным пользователем, я вздыхаю, проматываю письмо вниз, давлю на ссылку «если хотите отказаться от получения писем, нажмите здесь». И что же я вижу?



Опции отписаться от спама эти лайфхакеры вообще не предусмотрели! Я могу только добавить почтовый адрес в стоп-лист целиком. И если завтра в Госуслугах найдут очередную дыру, при помощи которой кто-нибудь перерегистрирует мою квартиру на себя, мне даже не пришлют сообщения на этот счёт. Хитро придумано, правда? Берём и рассылаем спам на десятки миллионов человек — а они читают, скрипят зубами и терпят. Если вы работаете в Госуслугах, расцелуйте там ваших маркетологов от меня.

2. Постоянный читатель пишет:

Помимо своей основной работы я еще и подрабатываю в интернете (могу про свой опыт в этом деле рассказать как-нибудь отдельно). В том числе, занимаюсь и модерацией комментариев на разных ресурсах. Очень часто попадаются комментарии от «страдающих россиян с нищенской зарплатой в 15 тысяч». Я подумал, что если люди реально зарабатывают мало, им стоит помочь, подсказать, что можно зарабатывать в интернете в свободное время, посоветовать ресурсы для этого. Возможно, что со временем это может стать и основной работой для этих людей.

В ответ эти персонажи часто «сливались» и переставали отвечать, иногда меня посылали по известному адресу, хотя ничего плохого я не предлагал же. Считаю, что то, что я предлагал гораздо продуктивнее жалостливых комментариев в интернете. Скорее всего, большинство этих «страдальцев» — жители недалёких стран или эмигранты, возможно, платные тролли, которых мои ответы загнали в угол.

3. Мы сделали на Руксперте статью про цифровой рубль, который планируется ввести уже в этом году:

https://ruxpert.ru/Цифровой_рубль

Свойства цифрового рубля.

Планируется следующее:

— Цифровые рубли может эмитировать (выпускать) только Центробанк России.

— Один цифровой рубль равноценен одному привычному рублю.

— У человека только один цифровой кошелёк, но с двумя отделами — для онлайн- и офлайн-платежей.

— В отличие от безналичной формы, ими можно пользоваться в местах, где отсутствует связь. Другими словами, можно расплатиться даже в офлайн-режиме, используя только беспроводную связь типа NFC для соединения с устройством продавца для перевода денег на его офлайн-кошелёк.

— Кошельки с цифровыми рублями не будут анонимными, но расчёты будут конфиденциальны.

— Вне зависимости от того, где был открыт расчётный счёт, условия для переводов будут одинаковы по всей России, причём ограничений на сумму перевода не предполагается. Но вероятны лимиты на перевод из цифровой формы в другие. Также на этапе тестирования скорее всего будут ограничены размеры кошельков.

— Отличием от других форм будет то, что цифровой рубль не будет выполнять функцию накопления — он будет только средством платежа.

— Использование цифровых рублей можно будет программировать, используя умные контракты (smart contracts). То есть предназначенные бюджетом для выполнения крупного проекта цифрорубли могут быть потрачены на железо, бетон и т. п., но не на покупку, допустим, обещающих надёжную прибыль облигаций. Более того, при подтверждении из стороннего доверенного источника факта поступления стройматериалов на стройку, поставщик автоматически получит причитающееся, а контракт будет исполнен. Пример от Эльвиры Набиуллиной: родители смогут запретить детям тратиться на вредные покупки или проследить, на что они потратили ЦР.

— Оператор новой платёжной инфраструктуры — Центральный Банк — будет устанавливать правила платежей и тарифы.

Прогресс бежит очень быстро. У нас и на электронный-то рубль далеко не все ещё перешли.

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