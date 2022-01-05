 

Мнение: Этап “Долой”

05.01.2022, 20:21, Разное
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Протестующие (или теперь их можно уже звать революционерами?) практически овладели Алма-Атой. Военные и полиция постепенно исчезает с улиц, хотя столкновения и происходят. В областных центрах ситуация менее определенная, но тоже постепенно склоняется на сторону протестующих. Масштаб событий таков, что силовое подавление практически безнадежно.

Проблема, как обычно, теперь в другом: кто вообще может говорить от имени восставших и главное — с кем? Непонятно, о чем могут говорить гипотетические лидеры. Возникает вопрос — какова судьба украденных у Казахстана и выведенных за рубеж денег. В общем, вопросов сразу много и ответа на них нет.

Этап «Долой!» внезапно подходит к своему завершению. Остались буквально последние штрихи в виде бегства наиболее одиозных фигур. Что теперь?

Источник: Эль Мюрид



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