Мнение: Письмо: “От такой инициативы он был в восторге”

Для самостоятельного разбора.

Если пишете: “Автор такая и такая”, аргументируйте, приводите ее текст.

Иначе весь разбор будет выглядеть так:

“Автор надела корону и прилипла к мужику”.

Да, она надела и прилипла, как и многие авторы, но если вы будете кратко и важно давать всем обобощенные и однообразные оценки без тщательного разбора конкретных моментов писем, в комментаторах вам делать нечего.

Я все хочу разбор писем передать вам полностью, но многие пока халтурят.

almostfenix

Здравствуйте уважаемая и горячо любимая Эволюция!

Пишу письмо, надеясь на разбор, так как совершенно не знаю, что сейчас делать и вообще в какую сторону двигаться. Просто в растерянности сейчас. История про заваленный камбек, наверно. Надеюсь, письмо не очень длинное, не хочу утомлять Вас и комментаторов ненужными подробностями, хочется просто понять, что можно и можно ли сделать именно сейчас, а не копаться в прошлом, но без прошлого адекватной картины можно не понять, наверно.

Мы познакомились в июне в интернете. Очень долго разговаривали только онлайн, я много раз хотела и прекращала общение, так как проходили недели, месяцы!, а мы все не встречались, и я понимала, что раз не встречаемся- значит он не хочет, зачем тогда все это надо? Когда я решила для себя окончательно, что все- сегодня мы общаемся в последний раз, он неожиданно пригласил встретиться и мы встретились. И все, после этого все и началось.

Его социальная ОЗ по сравнению со мной просто космическая. Даже налогов он платит ровно в 20 раз больше, чем весь мой доход в год. За время нашего знакомства, он купил очередной объект недвижимости. У него несколько бизнесов, в том числе и в другой стране, которые надо постоянно контролировать и это все нон-стоп 24/7. Д. очень умный, с железной волей, веселый и вежливый, прекрасно знает людей и их натуру, знает о своих недостатках и достоинствах. 42 года, разведен, живет с сыном-подростком. Заработал свои миллионы сам: ушел из дома в 14 лет, жил на улице и у друзей, перебивался случайными заработками и учился ремеслу своему параллельно, работал нон-стоп все эти годы, так и сделал состояние. Одевается в какие-то футболки невнятные, стрижет себя машинкой сам, заказывает готовую еду, на спорт времени нет.

Я. На первый взгляд моя ОЗ довольно низкая по сравнению с его: одинокая мама (с мужем расстались 2 года назад), иммигрантка, 39 лет, с парт-тайм работой, студентка. С другой стороны, в стране я уже 10 лет, довольно интегрирована и с неплохим языком. Работа у меня любимая, которая позволяет мне учиться и дает много энергии в ответ. Мне очень повезло с работой, и этому я обязана именно Вам, Эволюция: тогда, 2 года назад, когда мы расстались и мужем (он изменил), я последовала вашим советам и жизнь моя изменилась просто в невообразимую сторону! В первую очередь- нашла работу, до этого 12 лет на шее у мужа сидела. Учеба моя- сложнейшая, в медицинской сфере, с клинической практикой и пациентами, трудоустройство у нас 100 процентное и большинство из нас получают предложения по работе еще на последнем курсе университета, учиться мне остался еще год, но это будет очень трудный год с многомесячной практикой в огромной больнице и частных клиниках. Страшно, но волнительно! Учиться безумно трудно, времени катастрофически не хватает, но я стараюсь ходить в спорт. зал каждый день, когда нет экзаменов и бегаю несколько раз в неделю. Да, спорт — это одна из моих главных опор, которая тоже дает мне много сил в ответ. Внешность обычная довольно, невысокая блондинка, улыбаюсь много, пытаюсь шутить, люди, вроде смеются.

В сухом остатке, имидж и здоровье- это то немного, где у нас дисбаланс в мою пользу.

За эти три месяца встретились мы с Д. раз 10 наверно. Он постоянно был занят, работает с 6 утра и часто до поздней ночи, иногда встает среди ночи для звонков и переговоров из-за разницы во времени. Работает много и на выходных, в том числе и руками, всякие сварки, моторы индустриальной техники, грузовики и все в таком духе. У нас не были долгие свидания, но мы мило проводили время вместе, я приятно тосковала между нашими встречами, он, думаю, тоже – двигал свои рабочие переговоры, только для того, чтобы увидеться со мной на пару часов и просто погулять по пляжу и пообниматься, живем мы в 100км друг от друга, поэтому было довольно проблематично еще и из-за расстояний. Я видела, что его тоже тянуло ко мне, и это было замечательно и постоянно меня подогревало. Вообще, было ощущение такого взаимного подогрева- он горел, и это мне передавалось и я это передавала ему и так по кругу. Д. постоянно говорил, что обязательно куда-нибудь поедем на несколько дней (это роскошь в его случае!), ждал этого и мы даже поспорили на ерунду какую-то, и он предложил такой приз, когда проиграл. Мечтал, как он кого-нибудь наймет следить за делами, и мы поедем путешествовать пару лет. Не было никакой тревоги, я реально видела как наши СЗ друг для друга растут в унисон, очень приятное чувство, спокойного счастья что ли- видеть и знать что другой человек так же заинтересован в тебе, как и ты.

Встречались мы все время где-то- он за мной заезжал и мы куда-нибудь ехали, гуляли, брали еду и ехали в красивое место и тд. Один раз, он был по работе в моем городе, и должен был заехать за мной чтоб поехать гулять, я пригласила его домой к себе. Просто знала, что он работал весь день, работа была физически тяжелая и у меня просто совести не хватило развлекаться, зная, как он устал за день. Мне было неловко достаточно- все таки, у меня скромный дом, который я снимаю, ну и вообще я домой никого еще не звала, а тут целый мужчина, да еще и который очень нравится. Но ничего, накормила его, ему вроде понравилось, улыбался.

А потом что-то пошло не так. Один в один как в ашем давнем посте «Что-то пошло не так». Точнее, я знаю что пошло не так. Моя безумная учеба прервалась на каникулы ненадолго, клиническая практика в этом году тоже закончилась, и у меня стало много времени для себя… И началось все точно как в Вашем посте. Я, вроде, старалась его не напрягать так как знала, что конец года- это самый интенсивный рабочий период, да и других проблем по работе было очень много, он со мной делился многими рабочими моментами и проблемами, но нет-нет, да и нависала с ожиданиями встречи, иногда доставала мелкие совсем скалки и спрашивала «мы уже 2 недели не виделись, ты знаешь?», «Уже три недели прошло, я скучаю» хотя он и сам все прекрасно знал. Не хочу утомлять ненужными подробностями, но за этот месяц я стала ждуном, не громким ждуном, а таким противным тихим ждуном и паровозом, который немым (а иногда и не очень немым) укором нависает, хотя я это и рефлексировала, но была уже в слиянии, и считала что он уже обязан был мне эти встречи и внимание как обычно- мы же на связи были постоянно!

Увиделись мы только через месяц. Д., как обычно, работал до поздна в этот день, но нашел несколько часов встретиться со мной на «нашем» пляже, до которого и мне, и ему нужно было ехать примерно одинаково. Вроде, все было так же, как и раньше, и теплый он был, и улыбался, и у нас даже случился какой-то секс прям в машине, о ужас. Хотя, как я сейчас понимаю, по моей доярской инициативе, что ужасно вдвойне. Надо сказать, секса как такового у нас до этого не было- первые встречи мы, вроде как, узнавали друг друга, хотя он и постоянно меня везде обнимал, хватал и целовал страстно и мне это очень нравилось и я ему показывала это, да и без показов все было ясно- что он мне очень нравится и я горю, и я видела, что это ему тоже доставляет удовольствие- видеть как мне приятно, вообще и он, и я очень страстные натуры как оказалось )). Градус в наших переписках между встречами был очень высоким, и рефреном всегда проходила эта идея, что вот, сейчас, мол, разберусь с работой немного, и тогда уж нас никто не остановит. Также он знал, что для меня секс сейчас- это как на Марс слетать, так как после мужа никого не было, а с мужем мы были 12 лет вместе, но я старалась из этого не делать факта грандиозного масштаба, с заламыванием рук и выбиваниями признаниями о вечной любви, только после которого он сможет получить доступ к телу. Просто смеялась, что забыла как ЭТО выглядит уже, пусть нарисует мне картинку. И он рисовал. И много всяких разных картинок мы друг другу рисовали, весело было.

Однажды, на одной из наших встреч, мы где-то гуляли у воды, и уже в машине, целовались и обнимались страстно, и я решила сделать ему приятное. Плохо, что в машине, конечно, но хорошо что сделала. На следующий день он много приятностей писал, что даже после 3-х часового сна, работает на одном адреналине от вчерашней ночи. Тогда от такой моей инициативы он был в восторге…

Так вот. После нашей последней встречи, мы не виделись уже неделю, у нас начались праздники, но даже праздники он совместил с работой и уехал на 3 дня в нашу местную глухомань тестировать этот чертов грузовик, который он модифицировал для клиентов.

Были перебои с интернетом, и мы мало общались в это время, не было ни привычных добрых утр, ни поцелуев на ночь.

Но потом он приехал, и я сразу поняла, что что-то изменилось. Утром он не сказал обычное привет и все остальное. И я решила спросить напрямую то, что меня беспокоило уже какое-то время, весь этот ужасный Декабрь, который я провела в тягостном ожидании и даже последняя встреча не помогла развеять это тревожное чувство. Я решила, что не стоит отрезать хвост по кускам и лучше уже выяснить все сейчас, чем мне опять становиться в эту позу надутого ждуна и на что-то надеяться. Не хочу.

Спросила. Он ответил. И я сразу узнала ее. По первым аккордам! Ария жука! Спасибо Вам еще раз, Эволюция! Вы открываете глаза на такие очевидные бы, казалось, вещи. Я бы раньше по неведению, прочитав подобное «дело не в тебе, дело во мне» с радостью завернулась бы в гору иллюзий и еще на что-то надеялась, но сейчас увидела это четко. Он что-то написал про здоровье свое, работу и давление клиентов, и что он не сможет мне уделять то внимание, которое я заслуживаю. Хоть, я и ожидала увидеть нечто подобное, но в тот момент реально перестала дышать. Поняла, что это все. Зачем-то напоследок сказала (хотя прям знала в тот момент, что писать ничего уже не стоит!) что, когда видела его в последний раз, и спрашивала, когда же мы, наконец, поедем отдыхать, он уже все знал… Очень хотелось ему многое написать, но каким-то чудом до меня дошло, что это все бессмысленно и надо отстать. Поблагодарила его за счастливые моменты, и что мне нужно будет время, чтобы его забыть. И все. Он еще что-то писал в догонку, я уже не открывала. Вечером он позвонил, не хотела брать трубку, но подумала, что уже совсем невежливо так игнорить, надо попрощаться по-человечески хотя бы. Поговорили пару минут всего, больше неловко молчали, хотя мне, что удивительно, неловко не было- я понимала зачем он звонит- выговориться и облегчиться, поэтому повторила то же, что и в последнем сообщении- спасибо за все, надо будет время тебя забыть. И попрощалась «Гуд бай», типа «прощай». И удалила мессенджер, на котором мы общались.

Весь следующий день проплакала, понимая, что с его железной волей никакого камбека мне ждать не стоит, он все уже решил, спокойно обдумал и мне озвучил. Немного спасала работа. Домой приехала и поняла, что все я правильно сделала. Уж лучше так, чем терять себя по кусочкам, медленно. Было невыносимо грустно, и я понимала, какой тоскливый период мне предстоит и нужно будет его пережить. И тут позвонил Д. Не взяла. Позвонил еще раз. Хмммм. Мне реально стало лучше! Прям тут же! Он звонил еще несколько раз в тот день, оставлял сообщения, сначала сопения, потом сказал, что приедет и нам нужно поговорить. Я не брала трубку. Я уже понимала, что вот это он камбек делает.

На следующей день, 31 Декабря, только нанесла тонирующую маску на голову, начались его звонки. Он не унимался, и я подняла трубку. Д. сказал, что он под окнами и сейчас зайдет и наконец-то познакомится с моим ребенком. Я сказала, что не хочу видеть Д. здесь, когда ребенок дома и вообще не хочу ни о чем разговаривать, уже все сказано. Но Д. сказал, что в любом случае мы должны поговорить , и если я не хочу, чтоб он заходил ко мне в дом, он будет ждать там-то. Пришлось встретиться, уж я точно не хотела, чтоб он меня с этой маской на голове видел.

Я держала оборону долго, он говорил что-то о том, что он сожалеет что не спрашивал меня раньше что я хочу от этих отношений, что нам надо будет что-то решать и переходить на другой уровень а потом еще на один уровень, этих наших встреч недостаточно, что все время вспоминает как я его домой пригласила и накормила тогда. Я не верила своим ушам, но молчала. А потом он заплакал. Вот этот огромный сильный мужчина, который рулит несколькими бизнесами и многими людьми, приехал ко мне за 100 км в дождь, чтоб поговорить, и заплакал, и я этому причина! Он стал собираться уезжать. Я нацепила корону Спасательницы, начала говорить, что не могу его отпустить в таком состоянии, так как он приехал на мотоцикле и это опасно ехать таким в дождь, и пошли посидим в мою машину…. Мы начали разговаривать, что делать, конечно же, не стоило, но я хотела его утешить, бл. Поговорили, я начала выдвигать небольшие требования (о, боже!). Он уехал, и я четко поняла, прям мгновенно- он остыл. Хотя на прощание наговорил кучу сладких слов и обещаний, но все это он наговорил под моими щипцами.

Эти пару дней мы мило общались, но я знала, что он охладел, я просто это знала, хотя по сообщениям он был таким же милым. Думала, не увижу его больше. Решила написать это письмо, чтоб попросить совета, можно ли как-то вернуть то, что между нами было. Пишу и стук в дверь- приехал на кофе! Даже не предупредил. Все было очень-очень замечательно и романтично. Мы много говорили обо всем на свете, совсем-совсем немного онас, я замечала, что у меня опять росли кое-где щипцы ожидания, опять блин!!! Расстались хорошо, он сказал, что впредь будет вот так неожиданно приезжать, чтоб не давать мне опомниться….

Это было 2 дня назад. И я четко знаю, что у него не горит. Что былых чувств просто нет! Меня это, естественно, тоже отмораживает и я просто не знаю, что делать. Я вижу, он пытается меня, хотя, наверно, больше себя, подогреть- спрашивает меня что я делаю, рассказывает о своем дне, пытается шутить, но это все так натужно выходит, да и у меня тоже. А сегодня утром я уже не выдержала, и достала увесистую скалку и прям так и заявила- вижу, говорю, что ты холодный стал, не хочешь со мной говорить? Он проигнорировал, и дальше о чем-то стал говорить. Якобы не заметил. Но я знаю, что заметил.

Уважаемая Эволюция, пожалуйста, помогите мне! Я совершенно не понимаю сейчас что мне делать, и можно ли еще что-то сделать, то ли оставить это вялотекущее нечто или закончить? Закончить самой? Меня крутить будет. Он, думаю, уже наученный своей арией, не захочет сам опять говорить мне прощай. Я не хочу доставать скалки и бить его ими, он этого не заслужил, да и я в этой роли себя терпеть не могу и не хочу. Конечно, я хочу все вернуть, Д. мне очень нравится и когда-то я ему нравилась тоже очень сильно, и, мне кажется, у нас есть потенциал. Какая сейчас у меня должна быть линия поведения?

Спасибо огромное за то, что Вы делаете.