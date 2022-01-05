Держится с достоинством и профессионализмом: 7-летняя дочь Тимати сотрудничает с модельным агентством

Мама Тимати, Симона Юнусова, все свое свободное время посвящает воспитанию любимой внучки Алисы. Под ее контролем девочку всесторонне развивают: она занимается и спортом, и языками, и ходит в театральный кружок. Недавно яркую девочку заметили в известном модельном агентстве VMODELS и пригласили Алису к сотрудничеству.

Первые шаги в модельном бизнесе

После подписания контракта с Алисой Юнусовой на официальной странице агентства в “Инстаграме” появились первые фотографии девочки. На кадрах дочь Тимати и модели Алены Шишковой позирует в модной детской одежде.

На фотографиях девочка получилась так хорошо, что сразу заметна ее природная склонность к позированию.

Поклонники сразу же написали, что у наследницы рэпера, если она выберет для себя модельный бизнес, будет успешная карьера в этой индустрии.

Другие же предположили, что Алисе передался талант матери – Алены Шишковой, которая сама работает моделью.

Как только кадры с фотосессии девочки появились в Сети, Тимати с гордостью поделился ими у себя на странице.

Рэпер порадовался за дочь, но при этом отметил, что время летит слишком быстро. Ведь еще недавно он и представить не мог, что его любимая дочь начнет зарабатывать свои первые деньги, тем более в столь раннем возрасте.