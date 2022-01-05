 

В Алматы Виктория Нуланд раздавала протестующим пакетики с насваем

05.01.2022, 20:11, Разное
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На Площади Республики в Алматы заметили замгоссекретаря США Викторию Нуланд. По словам очевидцев, она оказывала моральную поддержку протестующим и раздавала им пакетики с насваем.

В посольстве США в Казахстане подтвердили информацию о прибытии Нуланд. По их словам, заместитель госсекретаря в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами в новогоднюю ночь тайно пересекла границу Казахстана и Киргизии . Она посетила Актау, Актобе и Костанай, где встретилась с представителями оппозиции и передала им несколько миллионов долларов наличными, а также заправила автомобили пропаном. 4 декабря она направилась в Алматы, а 5 декабря объявилась на площади Республики, где дала интервью случайно проходившему рядом американскому кинорежиссёру Майклу Мудли, снимающего документальный фильм о Казахстане.

«Соединённые Штаты всегда поддерживали народ в его законных требованиях. И не играет роли это Белоруссия, Венесуэла или Казахстан, народ которого требует существенных перемен. Сейчас в стране холодно, возможно, в этом замешана Россия. Но чтобы согреть протестующих, посольство США приняло решение поделиться консульским насваем. Без хорошего настроения госпереворот не совершить», – рассказала Нуланд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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