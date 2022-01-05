Мнение: Прощай, Единая Россия!.. и Уровень вакцинации

“В Алматы митингующие разгромили офис партии «Нур Отан». 71,1 процента голосов получила эта партия на парламентских выборах в 2021-м году. Будь эти проценты реальным отражением народной поддержки, то офис партии защитили бы сами её депутаты, члены и сторонники. Грош цена электоральным успехам в условиях постановочности и полной управляемости выборов”.

Ну-Отан в переводе с казахского – “Свет Отечества”.

Эх, хорошо…! А мне пришла в голову какая-то совсем уж дикая и неуместная ассоциация, только в связи с этой цифрой – 71,1%. Что-то она мне напомнила… Ба! Это ж УРОВЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ в большом количестве “развитых европейских стран”. Они ведь тоже всегда думали – вот все проколемся процентов так на 60, а лучше – 70, и всё! Обеспечим себе безбедную и беспечальную жизнь, “коллективный иммунитет”.

А потом оно вон как оборачивается неожиданно. 71,1% “иммунитета” – а чудовищный вирус, оказывается, не дремлет, ему – хоть бы хны, и по улицам бродят МИЛЛИОНЫ свежезараженных!

Я понимаю, что сейчас все коронабесы взовьются на дыбы и взвоют, как будто их и впрямь побрызгали святой водой. “Это не то!”, “Какое имеет отношение?!”, “Это партия Нур Отан!!”, “Вы, Рощин, сошли с ума!!”

Любо.