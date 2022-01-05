 

Мнение: Прощай, Единая Россия!.. и Уровень вакцинации

05.01.2022, 19:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В Алматы митингующие разгромили офис партии «Нур Отан». 71,1 процента голосов получила эта партия на парламентских выборах в 2021-м году. Будь эти проценты реальным отражением народной поддержки, то офис партии защитили бы сами её депутаты, члены и сторонники. Грош цена электоральным успехам в условиях постановочности и полной управляемости выборов”.

Ну-Отан в переводе с казахского – “Свет Отечества”.

Эх, хорошо…! А мне пришла в голову какая-то совсем уж дикая и неуместная ассоциация, только в связи с этой цифрой – 71,1%. Что-то она мне напомнила… Ба! Это ж УРОВЕНЬ ВАКЦИНАЦИИ в большом количестве “развитых европейских стран”. Они ведь тоже всегда думали – вот все проколемся процентов так на 60, а лучше – 70, и всё! Обеспечим себе безбедную и беспечальную жизнь, “коллективный иммунитет”.

А потом оно вон как оборачивается неожиданно. 71,1% “иммунитета” – а чудовищный вирус, оказывается, не дремлет, ему – хоть бы хны, и по улицам бродят МИЛЛИОНЫ свежезараженных!

Я понимаю, что сейчас все коронабесы взовьются на дыбы и взвоют, как будто их и впрямь побрызгали святой водой. “Это не то!”, “Какое имеет отношение?!”, “Это партия Нур Отан!!”, “Вы, Рощин, сошли с ума!!”

Любо.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / Мнение: Расстрел школы в Казани

10.10 / Автоэксперт Васильев назвал роковые ошибки владельцев машин с “механикой”

12.01 / Россию предупредили о новых санкциях: Иначе народ США Байдена не поймет

27.07 / Арифметика для сомневающихся

31.08 / Ученые определили один из ранних признаков болезни Альцеймера

30.04 / Мнение: Непристойное дело

20.10 / В новогоднюю ночь россиян поздравит Валентина Терешкова

30.12 / Скандалы: Время других

11.03 / «Неудачно увеличили грудь» – Маша Малиновская рассказала о провальной пластике бюста

31.07 / Взрыв автозаправки в Краснодарском крае: трое в тяжелом состоянии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика