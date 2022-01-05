Мы больше не живем во времена Ялты, безопасность в Европе и в Украине касается прежде всего европейцев и украинцев – Боррель

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

“Мы видим сейчас не только необычное наращивание войск вдоль украинской границы, но также было представлено два соглашения, в которых Россия говорит о безопасности в Европе. Но мы больше не живем во времена Ялты. Разграничение сфер влияния – это уже не вопрос 2021–2022 годов. Безопасность в Европе и безопасность в Украине (потому что Украина – это часть Европы) – это то, что прежде всего касается украинцев и европейцев”, – сказал Боррель.

РФ не имеет права делить Европу на зоны влияния, а также определять характер будущих отношений между Украиной и ЕС, дополнил Борреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Украина и ЕС едины в том, что Россия не имеет права делить Европу на зоны влияния и определять, куда, как, когда может расширяться ЕС и какой характер отношений будет между Украиной и ЕС. Это отношения исключительно Киева и Брюсселя, и Москва не имеет в этом никакого права голоса”, – подчеркнул Кулеба.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/473521344199942/

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности прибыл с визитом в Украину 4 января. Это первая зарубежная поездка Борреля в этом году.

В своем блоге, посвященном итогам 2021 года, Боррель призвал Евросоюз поддерживать Украину и Молдову в противодействии угрозам со стороны России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

В 1945 году в Ливадийском дворце Крыма состоялась Ялтинская конференция – встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании, посвященная установлению послевоенного мирового порядка.

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