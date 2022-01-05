Лукашенко подписал закон “О геноциде белорусского народа”

Законом предусмотрено юридическое признание совершенного нацистами и их пособниками геноцида белорусского народа. Под народом подразумеваются все граждане, проживавшие в Белорусской ССР с 1941 по 1951 год.

Также устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, к примеру, – размещение соответствующей информации в средствах массовой информации или в Интернете.

Контекст:

В марте 2021 года во время митинга-реквиема, посвященного 78-й годовщине уничтожения нацистами села Хатынь 21 марта, Лукашенко обратился к тем, кто “сознательно пытается возродить символы нацизма”, сообщало “Радыё Свабода”. Тогда он заявил, что под бело-красно-белыми флагами “проводился геноцид белорусского народа”.

“Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытается поучать, как жить, как минимум не имеют на это права”, – цитировал Лукашенко портал TUT.BY.

В то же время “Радыё Свабода” обращало внимание, как в 1995 году в интервью немецкой газете Handelsblatt Лукашенко восхищался немецким порядком, который построил лидер нацистов Адольф Гитлер.

В апреле Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны и после нее, обвинив при этом западные страны в агрессивной политике против Беларуси, направленной “против ее суверенитета и территориальной целостности”.

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