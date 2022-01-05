Мнение: Эппл против перебежчиков, сепаратизм в Канаде и страны под угрозой исчезновения

1. «Их нравы». Если в позднем СССР и безденежной России 1990-х сотрудникам выдавали зарплату продукцией, лишь бы они не сбежали, то в США крупные компании пытаются привязать к себе сотрудников выдачей акций:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-30_apple_predlozhila_it-shnikam

Apple потратит колоссальные средства, чтобы прекратить отток инженеров в конкурирующие компании. Около 20% технических специалистов, отобранных руководством компании, получат внезапный бонус – акции компании на сумму до $180 тыс. Чтобы воспользоваться плодами устроенного Apple аттракциона неслыханной щедрости, сотруднику нельзя увольняться в ближайшие четыре года. <…>

Большая часть счастливчиков, на которых пал выбор руководства Apple, получит в свое распоряжение пакеты акций на сумму $120-150 тыс. Всего, по сообщению Bloomberg, неожиданная премия затронет порядка 10-20% инженеров компании.

По состоянию на 30 декабря 2021 г. цена обыкновенной акции Apple колеблется в районе $180 за штуку. Рыночная капитализация компании с 2020 г. выросла на 28%, достигнув $2,94 трлн. Таким образом, «бонус за лояльность» для персонала Apple может оказаться еще более щедрым, если компания продолжит расти сопоставимыми темпами.

Эппл вынуждена так поступать, чтобы её инженеры и программисты не перебежали в Фейсбук (Meta), который открыл массовую охоту на хороших айти-специалистов. Руководству компании, вероятно, не так уж жалко акций: ведь их можно ещё довыпустить, пока цена на акции растёт.

2. Сепаратизм в Канаде набирает обороты. В Квебеке говорят про ограничение английского языка, якобы для поддержки французского:

https://rg.ru/2021/12/29/vlasti-kanadskogo-kvebeka-ogranichat-ispolzovanie-anglijskogo.html

Если только журналисты не напутали, выдав заведомо непроходной законопроект от каких-нибудь пиарящихся маргиналов за почти принятое решение, дела обстоят весьма грустно. Мы видели это уже много раз, в том числе и на примере русского языка, с которым боролись сначала разного рода иезуиты, потом большевики, а потом подхватившие эстафету местечковые националисты.

3. В Болгарии пророчат некоторым странам исчезновение с карты мира. В списке бывшая сверхдержава США, экс-империя Великобритания и евростоличная Бельгия:

https://lenta.ru/news/2021/12/09/strany/

Болгарская журналистка Румяна Генадиева составила список государств, которым грозит исчезновение с лица Земли в ближайшие сто лет. Соответствующий материал опубликован в газете «Труд».

По мнению обозревателя, США рискуют распасться до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Генадиева выразила уверенность, что Америка перестанет существовать, если какое-то важное событие не объединит жителей страны. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от американцев с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила автор.

Великобритания также оказалась в списке государств, которым грозит распад. Решение Лондона о Брекзите одобрили не все части объединения, отметила автор. Шотландия может выйти из состава Соединенного Королевства в течение двух десятилетий, считает журналист.

Бельгия — еще одна западная страна, в которой существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Генадиева предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут обрести независимость или сформировать союз с Францией.