 

Мнение: Совбез Казахстана

05.01.2022, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Казахстана Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев. Нюанс в том, что председательство Назарбаева было даже формально пожизненным.

Переход управления Совбезом в руки Токаева говорит об отстранении Назарбаева от власти уже в реальном выражении. Токаев, если удержится у руля, становится главным выгодоприобретателем нынешней революции.

По сути, перед нами завуалированный госпереворот, целью которого было отстранение клана Назарбаева. Все еще очень зыбко, но конфигурация начинает определяться.

Токаев работал в Китае, в структурах ООН. Теперь Казахстан, возможно, окончательно уйдет из-под России в сторону нового баланса отношений между глобальными структурами и Китаем.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Скандалы: Особняк на 600 млн, долг на 2 млрд рублей и судимость

02.06 / Из заповедника сбежало стадо слонов

16.04 / В РФ началось строительство завода по производству беспилотников “Орион”

01.10 / Мнение: почему Украина постоянно обижает Россию

12.09 / В Забайкалье обнаружен уникальный ребёнок, который протрезвевает в пять раз быстрее обычного

31.12 / Российские дипломаты рассказали, как Ухань избавился от COVID-19

24.08 / Мнение: Картофельный мачо

14.12 / Мнение: Поляки волнуются по поводу Катыни

12.04 / “У неё есть секрет…”: Ирина Шейк восхитила поклонников соблазнительным видео

01.01 / Главные ошибки в уходе, из-за которых мы быстрее стареем, и антивозрастные бьюти-уловки от косметологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика