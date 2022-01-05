Мнение: Совбез Казахстана

Президент Казахстана Токаев заявил, что вступает в должность председателя Совета безопасности, который ранее возглавлял Назарбаев. Нюанс в том, что председательство Назарбаева было даже формально пожизненным.

Переход управления Совбезом в руки Токаева говорит об отстранении Назарбаева от власти уже в реальном выражении. Токаев, если удержится у руля, становится главным выгодоприобретателем нынешней революции.

По сути, перед нами завуалированный госпереворот, целью которого было отстранение клана Назарбаева. Все еще очень зыбко, но конфигурация начинает определяться.

Токаев работал в Китае, в структурах ООН. Теперь Казахстан, возможно, окончательно уйдет из-под России в сторону нового баланса отношений между глобальными структурами и Китаем.

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