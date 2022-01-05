Мнение: Главная проблема

В своей ленте я часто читаю обсуждения каких-то конфликтов и дискуссий из инстаграма.

Вот недавно привели в пример пост женщины, которая написала, что любой мужчина выберет “овцу-любовницу” вместо жены, если эта любовница визжит от счастья в ответ на купленную им путевку в Египет, а жена на то же самое выносит мозг, что за отель и почему в Египет. Привели в пример также комментарии, где большинство жен не согласились, что это их проблема. Многие писали, что муж такой им не сдался и еще не хватало визжать от счастья, пусть сам от счастья визжит.

Во всех подобных разборках бросается в глаза вот что.

Авторы таких постов считают, что женщинам можно помочь объяснениями, что мужчины не любят выносов мозга, а любят положительное подкрепление. Что если объяснить женщинам, как нравиться мужчинам, они смогут.

И такие попытки донести женщинам, что они должны быть благодарными и милыми, вызывает у этих женщин яростный бунт. И дело даже не в том, что им пытаются что-то объяснить как недалеким, дело в том, что объясняющий предполагает, что эти женщины заинтересованы в том, чтобы удержать мужчин.

Вот что вызывает поток ненависти.

Удержать? Мы???? Кого?? Мужуков?? Ошалели что ли?

Любая почти женщина от такой наглости превращается в яростную защитницу границ и рвется плюнуть фашисту в рожу.

Ее пытаются унизить! Сейчас она покажет, КТО она такая.

Если вы до сих пор предполагаете, что женщины ищут способ понравиться мужчинам, вы совсем ничего не знаете о женщинах.

Большинство женщин, примерно 9 из 10, дают мужчинам шанс.

Даже не дают, а так, снисходительно кидают с высокого балкона шансик, как увядший цветок.

И так кидают, чтобы не понятно было со стороны, то ли женщина просто выкинула увядший цветок, то ли небрежно кинула его мужчинам.

Не конкретному мужчине, а мужчинам!

“Толпы под балконом не стоят”, “хороводов никто не водит” – это часто пишут в рубрику женщины, которые считают, что толпы должны стоять, а хороводы должны водиться, а пока так… несколько поклонников всего у подъезда ночуют. С палатками.

Именно так позиционируют себя многие женщины. Как величественных, независимых, снисходительных.

И вот им, таким важным, вдруг кто-то набирается наглости писать, как они должны постараться, чтобы привлечь и удержать мужика??

Будь это не интернет, такого автора разорвали как собаки грелку.

Много лет назад я написала про дев-в-башне и это очень понравилось женщинам.

“Дева в башне” – именно так они себя и видят.

И вот уже 7 лет никто почти не обращает внимание на мои замечания, что башня воображаемая.

Пусть воображаемая, но они-таки в ней сидят и смотрят на мужчин сверху. Пусть в реальности и нет никаких палаток под балконом, а все-таки женщинам важно всем вокруг показать, что они ощущают себя именно ТАК: над, а не под, они “себя ценят и уважают”, они собой гордятся, они ни за что подстраиваться под мужика не будут, даже если это муж. Нет, тем более, если муж, ведь он и так получил слишком много, и теперь обязан оправдать.

Корону потому и не хочет никто снимать, что даже зная, что это корона, многие хотят сохранить эту позу, чтобы никто не подумал, что они ставят кого-то выше себя. Самооценку надо держать высоко над головой.

Вот основная проблема женщин.

Мужчин-рапанов тоже таких полно, многие уверены, что дают женщинам шанс.

Другие мужчины признают, что да, нужны бабы, но так… иногда, и чтобы быстро уехала домой.

И чтобы привезла пиццу и пиво, и сама добралась на метро.

Женщины сейчас тоже такое любят говорить. Мол секс – да, нужен, а мужчина не нужен, нет.

Поэтому пусть тоже приедет, а после быстро сваливает домой. И даже пиццы от него не нужно. Ничего не нужно, кроме секса.

Чем больше женщинам нужен секс, тем больше мужчинам нужна от них только пицца. Или ничего.

Во основная проблема людей – не влезающее ни в какие ворота грандиозное Я в короне и ЗВ.

Хотеть любви кажется унизительным, а уж делать что-то для этого – дном.

Не нужны никому советы, как понравиться, как расположить, как стать комфортней.

Всем нужен совет: как среди толпы уродов (уродин) найти кого-то нормального.

Вот какой вопрос у большинства одиноких людей: как познакомиться с кем-то нормальным.

А у людей в браке один вопрос: разводиться и искать нормального или дальше терпеть своего ненормального?

Вот какие вопросы.

Так неужели кто-то будет читать про то, как привлечь ненормальных знакомых или угодить своему ненормальному супругу?

Конечно нет.

А нормальный – это тот, кому угождать не надо, кто сам будет стараться угодить, а главное сможет угодить.

Спросите своих знакомых, большинство скажут именно это.

Вот такая картина, друзья.

Приведите иллюстрации из сетей? К чему это приводит, расскажете?

И давайте примерно набросаем, как из такой ямы можно было бы выбраться?