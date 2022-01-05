Протестующие захватили международный аэропорт Алма-Аты

Демонстранты в Алма-Аты захватили международный аэропорт города, это подтвердили в пресс-службе воздушной гавани, сообщают казахстанские СМИ.

«Они дошли до аэропорта. По предварительным данным, в аэропорту сейчас находятся около 45 захватчиков. Как они зашли, наши сотрудники покинули аэропорт. В момент захвата пассажиров в терминале не было. Мы заранее быстро эвакуировали пассажиров», – сообщили в аэропорту изданию Orda.

Пассажиров вывели через 11 ворота, в этот момент в аэропорт прибыл самолет. Сейчас гавань уже покинули военные, эвакуация проводилась силами работников аэропорта.

Между тем таксисты в городе на фоне сообщений о захвате воздушной гавани отказываются везти туда пассажиров. Некоторые все же соглашаются на поездку, но просят за это 1 тыс. долларов, передает ТАСС.

За поездку же из Алма-Аты в столицу Киргизии Бишкек они просят сумму, эквивалентную 55 тыс. рублей.

Ранее «Аэрофлот» отменил рейс из Москвы в Алма-Ату. Самолет должен был отправиться из «Шереметьево» в 20.55 мск.

Ранее протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».