В Нур-Султане заметили военную технику

В столице Казахстана появилась военная техника, ее зафиксировали на видеозаписи, сообщают СМИ.

Техника проехала по дороге рядом с общественным транспортом в районе Дома министерств, информирует RT.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства и велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

Глава государства пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. По всей стране был отключен интернет.

Между тем протестующие начали снос памятника первому президенту страны Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области. В Алма-Ате неизвестные напали на оружейный магазин, а резиденция президента в городе была захвачена демонстрантами. Также стало известно о захвате международного аэропорта Алма-Аты протестующими.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем особенность протеста в Казахстане и насколько серьезна угроза «цветной революции».