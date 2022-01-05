 

США и Грузия обсудили вопросы безопасности

05.01.2022, 19:26, Новости дня
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Ситуацию вокруг Украины и «попытки РФ помешать европейской и евроатлантической интеграции Грузии и Украины» обсудили по телефону первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Об этом сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны перед переговорами представителей США и России, которые пройдут 10 января в Женеве и 12 января в Брюсселе, сообщили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Стороны подчеркнули твердость и важность стратегического партнерства двух стран.

Залкалиани заявил, что действия РФ в отношение Грузии и Украины «противоречат принципам и нормам международного права» и ставят собой целью «ограничить ведение независимой внешней политики и политики безопасности», что «полностью неприемлемо».

Глава МИД Грузии поблагодарил Уэнди Шерман за неукоснительную поддержку США территориальной целостности Грузии, а «оккупацию» Россией территорий соседних стран назвал «одним из главнейших вызовов» безопасности, отметили во внешнеполитическом ведомстве в Тбилиси.

Консультации по безопасности решено продолжить.



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