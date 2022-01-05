В Одессе студенты медуниверситета отравились угарным газом – ГСЧС

Трое студентов – один 1995 года рождения и двое – 1997-го – находятся в состоянии средней тяжести, еще двое – 1996-го и 1997 года рождения – в легком состоянии.

“Все студенты проживали в Приморском районе Одессы – на улице Пастера,14. Вероятной причиной отравления стала неисправность системы вентиляции газовой колонки”, – отметили спасатели.

https://www.facebook.com/DSNSODE/posts/6938116526230994

В ГСЧС напомнили о важности соблюдения правил безопасности при эксплуатации газовых приборов и печного отопления.

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