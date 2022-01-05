 

В компании Илона Маска достигли рекордных показателей мощности ракетного двигателя Raptor 2

05.01.2022, 18:54, Новости дня
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В компании SpaceX сообщили об успешном проведении испытаний нового ракетного двигателя Raptor 2, во время которых достигнуты рекордные показатели мощности.

По словам представителей компании Илона Маска, давление в рабочей камере достигло 300 бар, что является рекордным показателем. Сам Маск уже подтвердил данную информацию своим сообщением в соцсетях.

Напомним, что о своем намерении создать более мощную ракету, чем может сегодня представить Россия, Илон Маск заявил еще три года назад. Сегодня Raptor 2 также сравнивают с российским аналогом РД-180. Маск утверждает, что его двигатель мощнее, а значит, ракета сможет вынести больше груза в космос. Предыдущие испытания «Раптора» позволили достичь давления в 267 бар.



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