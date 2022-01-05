В 2022 году может появиться гибрид человека и компьютера

Как утверждает известный российский эксперт по ИТ-технологиям Александр Бухановский, некий гибрид человеческого организма и компьютера вполне может появиться уже до конца текущего года.

Сейчас специалисты разрабатывают системы, которые обеспечат возможность принятия совместных решений человеком и искусственным интеллектом. На языке специалистов они называются гибридными системами, поддерживающими принятие решений.

На самом же деле речь идет о попытках совместить мышление человека и машины в единое целое. Ведь еще сегодня, несмотря на высокий уровень развития нейросетей, человек просто может спросить о чем-то у искусственного интеллекта, а тот – потребовать разрешения на какие-то действия.