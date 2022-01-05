 

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале

05.01.2022, 18:15, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

3 января ОПЕК пересмотрела прогноз на первый квартал 2022 года. Согласно новому прогнозу, предложение нефти на мировом рынке в январе-марте этого года превысит спрос на 1,4 млн баррелей в сутки. Предыдущий прогноз предполагал, что превышение предложения над спросом будет на 25% больше, отмечает “Укринформ”.

Вице-премьер-министр России Александр Новак рассказал, что участники встречи рассмотрели три базовых сценария развития ситуации на рынке в 2022 году – негативный, оптимистичный и базовый, сообщило РБК.

“Мы исходим из того, что пока есть неопределенности, связанные с распространением штамма [коронавируса] “Омикрон”. Тем не менее наблюдения и анализ показывают, что, несмотря на большой уровень заражений, уровень госпитализаций достаточно низкий и это не влияет на снижение спроса. Поэтому мы считаем, что надо продолжать исполнять обязательства, которые ОПЕК+ брала на себя в рамках повышения добычи”, – отметил он.

По его словам, РФ к февралю восстановит 1,7 млн барреллей добычи из 2 млн, которые были сокращены летом 2020 года.

Контекст:

На встрече решили провести следующее совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 2 февраля.

По итогам 2020 года в связи с рекордным падением спроса на сырье из-за пандемии коронавируса и вызванной этим остановкой промышленности цены на Brent обрушились на 21,86%. В течение года нефть этой марки торговалась в диапазоне $15,98–71,75 за баррель.

В декабре 2020 года участники соглашения договорились повысить нефтедобычу на 500 тыс. баррелей в сутки с января 2021 года. 5 января участники ОПЕК договорились, что в феврале и марте 2021 года добыча останется на уровне 22,1 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в январе. При этом Саудовская Аравия согласилась добровольно сократить добычу на 1 млн баррелей в день.

18 июля 2021 года страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи с августа на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07 / Мосгорсуд отменил продление ареста фигурантам дела Голунова

25.10 / Российская частная компания начала разработку ракетного двигателя на метане

14.12 / В епархии рассказали об устроившем взрыв в гимназии в Серпухово

05.06 / В Крыму назвали дату возобновления круглосуточной подачи воды

13.06 / Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста – Героя Труда

24.04 / Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным

02.12 / Интерпол предупредил о планах криминального мира по захвату вакцин от COVID-19

02.02 / Харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну

15.09 / Украинские военные отработали пуски неуправляемых ракет и бомбометание – Генштаб ВСУ

13.06 / Лидеры G7 призвали Иран быть “прозрачным и справедливым” в деле о катастрофе самолета МАУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика