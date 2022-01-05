 

Ошибку в работе почтовых серверов Exchange уже исправили

05.01.2022, 18:10, Новости дня
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Неприятный сюрприз своим пользователям почтовые серверы Exchange предоставили прямо на Новый год. Возникала ошибка, которая, начиная с 1 января, приводила к постоянным сбоям.

На сегодня представители компании Microsoft заявили, что сумели исправить ошибки. Работа серверов продолжается в штатном режиме, утверждают специалисты.

Как оказалось, проблема возникла в модуле FIP-FS, который с первого дня нового года начал работать неправильно. Он контролирует вредоносное программное обеспечение и спам. В компании также напомнили, что данный защитный модуль используется с 2013 года. До сих пор он работал нормально, никаких серьезных претензий до последнего времени к нему не возникало.



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