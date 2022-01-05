В сети опубликованы новые данные о видеокарте RTX 3090 Ti

Независимый эксперт и большой любитель видеоигр протестировал возможности новой флагманской видеокарты RTX 3090 Ti, о выходе которой уже сообщалось в сети. Специалист поделился своими наблюдениями и выводами.

В частности, данную модель видеоускорителя он назвал лучшим образцом серии Ampere. Эксперт также отметил, что новая версия Ti Kingpin вполне может стать самой мощной на потребительском рынке.

Испытания показали, что видеокарта способна потреблять 1275 Вт энергии, что само по себе говорит о производительности устройства. То есть, энергоемкость сопоставима с электрочайником или даже небольшим сварочным аппаратом. Впрочем, такой показатель достигнут только после разгона, так как в штатном режиме речь идет о потреблении примерно в три раза меньшего количества электроэнергии.