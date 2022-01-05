 

Сами звезды будут благосклонны к ним: 5 знаков зодиака, которым повезет в любви в новом году

05.01.2022, 18:00, Разное
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Дамы и господа, готовы ли вы к любовным приключениям в наступившем году? Если вы до сих пор одиноки, возможно, именно вас в течение двенадцати месяцев ждет поистине судьбоносная встреча. Астрологи рассказывают: вообще, представителям всем знаков зодиака 2022 год подарит возможность построить совместное счастливое будущее с любимым человеком, а тем парам, чьи отношения на грани распада, удастся сохранить их и перейти на новый уровень. Но самыми удачливыми в сфере любви будут представители следующих знаков зодиакального круга.

Дева

Сложно представить людей более счастливых, чем Девы! У них есть все шансы не только встретить идеального человека, но и связать себя с ним узами брака! Звезды подсказывают: к встрече со второй половинкой Девам стоит быть готовыми уже в марте этого года! Партнер станет для них лучшим другом, отличным любовником, талисманом и человеком, который сможет замотивировать и вдохновить на подвиги! Разве не этого вы так долго ждали?

Рыбы

Рыбы, совсем скоро вы будете на седьмом небе от счастья, ведь вы наконец-то встретите того человека, о котором мечтали долгие годы! Вас ждет головокружительный роман под названием “вместе и навсегда”! Будьте готовы к судьбоносной встрече!

Близнецы

Близнецы в 2022 году смогут встретить не просто любовь всей своей жизни. Этот человек поможет в профессиональном и личностном росте, будет удивлять и вдохновлять. Предпочтительно, чтобы этот человек был хотя бы на несколько лет старше вас.

Скорпион

Людям, появившимся на этот свет под этим созвездием, не придется искать свою любовь. Лучше всего потратить свои силы и энергию на то, чтобы “усовершенствовать” уже существующие, постараться спасти их, разрешить проблемы, существующие не первый месяц. Скорпионам, которые хотят узаконить отношения, следует сделать это в апреле, мае, октябре или ноябре.

Телец

Представители этого знака зодиака, которые давно состоят в отношениях, наконец-то смогут сделать решительный шаг. И их вторая половинка будет искренне рада предложению!



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