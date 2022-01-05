 

Президент Казахстана прибыл на Байконур для испытаний космического корабля «Запад-1»

05.01.2022, 17:51, Разное
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Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил с визитом космодром Байконур для участия в спасательной космической программе «Занды кошбасшы». Запланированный полет президента на космическом корабле «Запад-1» экстренно перенесли на начало 2022 года из-за резко возросшего спроса на космический туризм среди чиновников Казахстана.

Главная особенность новой ракеты в том, что она полностью работает на сжиженном газу. Для ее заправки потребовалось несколько тон «голубого топлива», которое собирали в течение прошлого года со всей республики. Космический корабль, на котором полетит Токаев, оборудован всем необходимым для осуществления годового автономного полета: имеется современный компьютер, спутниковый интернет и мини-бар с месячным запасом кумыса.

«Полететь в космос – моя давняя детская мечта. Меня всегда манили звезды и неизведанные миры. В последнее время жизнь на Земле стала для меня слишком обременительной и непредсказуемой. Я решил провести непродолжительный отпуск в космосе, пока в стране всё относительно спокойно. Хочу насладиться видом Казахстана с земной орбиты. Ведь, как говорится, родину лучше любить издалека», — сказал Токаев.

Президент Казахстана должен повторить орбитальный полет Юрия Гагарина с небольшими отклонениями. По расчетам ЦУП Казахстана и «Роскосмоса» Токаев через 6 часов после старта приземлится в окрестностях Цюриха.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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