Певица Глюкоза прижала Эльдара Джарахова к своей груди

Наталья Ионова, больше известная миру как Глюкоза, выложила в своем Instagram-профиле новогодние фотографии со своими друзьями. На одном снимке появился популярный блогер Эльдар Джарахов, уткнувшийся в декольте певицы.

Все фотографии Глюкоза выложила на свою страничку в Instagram

На снимке певица обнимает Джарахова, но из-за низкого роста блогера, он упирается ей прямо в грудь. Произошедшее ничуть не смутило российскую артистку.

Источник: radiokp.ru