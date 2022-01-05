Певица Глюкоза прижала Эльдара Джарахова к своей груди
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Наталья Ионова, больше известная миру как Глюкоза, выложила в своем Instagram-профиле новогодние фотографии со своими друзьями. На одном снимке появился популярный блогер Эльдар Джарахов, уткнувшийся в декольте певицы.
Все фотографии Глюкоза выложила на свою страничку в Instagram
На снимке певица обнимает Джарахова, но из-за низкого роста блогера, он упирается ей прямо в грудь. Произошедшее ничуть не смутило российскую артистку.
Источник: radiokp.ru
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