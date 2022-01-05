 

Певица Глюкоза прижала Эльдара Джарахова к своей груди

05.01.2022, 17:38, Разное
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Наталья Ионова, больше известная миру как Глюкоза, выложила в своем Instagram-профиле новогодние фотографии со своими друзьями. На одном снимке появился популярный блогер Эльдар Джарахов, уткнувшийся в декольте певицы.
Все фотографии Глюкоза выложила на свою страничку в Instagram

На снимке певица обнимает Джарахова, но из-за низкого роста блогера, он упирается ей прямо в грудь. Произошедшее ничуть не смутило российскую артистку.

Источник: radiokp.ru



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