Максим Галкин показал новогоднюю ёлку возле собственного замка

Российский пародист Максим Галкин вынес на всеобщее обозрение нарядную ёлку под песню Andy Williams – It’s the most wonderful time of the year, которая стоит возле семейного замка в Подмосковье.

Подписчики Галкина были восхищены не только пушисто-сказочным деревом, но и белой шляпой артиста, которая, по словам фанатов, досталась супругу Пугачевой от Филиппа Киркорова. Елку семья нарядила в красно-золотом стиле, повесив разнообразные игрушки и винтажные гирлянды.

Пост в Instagram стремительно набирает просмотры и комментарии, в которых уже более 2,8 тысяч подписчиков высказали своё очарование зимней атмосферой праздника.

Под видео Максим Галкин пожелал всем хорошего праздничного настроения.

«Потрясающе!»; «Максим, вы похожи на доброго волшебника»; «Сказочно красиво!!» – отзываются фолловеры.