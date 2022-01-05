 

Максим Галкин показал новогоднюю ёлку возле собственного замка

05.01.2022, 17:38, Разное
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Российский пародист Максим Галкин вынес на всеобщее обозрение нарядную ёлку под песню Andy Williams – It’s the most wonderful time of the year, которая стоит возле семейного замка в Подмосковье.
Подписчики Галкина были восхищены не только пушисто-сказочным деревом, но и белой шляпой артиста, которая, по словам фанатов, досталась супругу Пугачевой от Филиппа Киркорова. Елку семья нарядила в красно-золотом стиле, повесив разнообразные игрушки и винтажные гирлянды.

Пост в Instagram стремительно набирает просмотры и комментарии, в которых уже более 2,8 тысяч подписчиков высказали своё очарование зимней атмосферой праздника.

Под видео Максим Галкин пожелал всем хорошего праздничного настроения.

«Потрясающе!»; «Максим, вы похожи на доброго волшебника»; «Сказочно красиво!!» – отзываются фолловеры.



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