В парламентском монобольшинстве “Слуги народа” де-факто осталось 217 депутатов – КИУ

Как отметили в КИУ, голосами монобольшинства в предыдущем году было принято только 19% законопроектов. При голосовании за остальные законопроекты представители “Слуги народа” не обеспечивали необходимое для принятия решения количество голосов. Из 136 законов, принятых за последние полгода, 226 и более голосов депутаты из монобольшинства дали только в 32 случаях.

При этом, по данным КИУ, большинство законопроектов были инициированы самими членами провластной команды – президентом, правительством либо народными депутатами от “Слуги народа”.

“По состоянию на сегодняшний день в состав монобольшинства де-факто входит 217 депутатов, систематически поддерживающих решения Верховной Рады. При этом официально во фракции 242 народных депутата. Вследствие такой ситуации монобольшинство фактически не имеет возможности самостоятельно принимать решения”, – подчеркнули в КИУ.

Всего в 2021 году законами стали 254 рассмотренных в Верховной Раде документа.

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Контекст:

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%. Другие партии набрали менее 5%.

“Слуга народа” сформировала в парламенте монобольшинство.

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