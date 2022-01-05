 

У компании Starlink возникли серьезные проблемы с предзаказами в Индии

05.01.2022, 17:26, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, американская компания Starlink сумела собрать на территории Индии более пяти тысяч предзаказов на оборудование для своего спутникового интернета.

Однако правительство страны распространило заявления, в котором не советует гражданам оформлять предзаказы в Starlink, а самой компании настойчиво посоветовало вернуть клиентам уже полученные деньги.

Дело в том, что Starlink пока еще не оформила лицензии на право работать на территории Индии. В нынешней же ситуации, когда документов еще нет, а бизнес начали развивать полным ходом, с оформлением могут возникнуть сложности. Ведь иностранная компания фактически проводила незаконную коммерческую деятельность.



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