У компании Starlink возникли серьезные проблемы с предзаказами в Индии
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Как стало известно из достоверных источников, американская компания Starlink сумела собрать на территории Индии более пяти тысяч предзаказов на оборудование для своего спутникового интернета.
Однако правительство страны распространило заявления, в котором не советует гражданам оформлять предзаказы в Starlink, а самой компании настойчиво посоветовало вернуть клиентам уже полученные деньги.
Дело в том, что Starlink пока еще не оформила лицензии на право работать на территории Индии. В нынешней же ситуации, когда документов еще нет, а бизнес начали развивать полным ходом, с оформлением могут возникнуть сложности. Ведь иностранная компания фактически проводила незаконную коммерческую деятельность.
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