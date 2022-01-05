 

Прогноз Беглова на финал ЛЧ УЕФА грозит Петербургу ростом заболеваемости COVID-19

05.01.2022, 17:26, Новости дня
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В интервью РИА Новости губернатор Александр Беглов заявил, что  Финал Лиги чемпионов-2021/22 на «Газпром Арене» в Петербурге может пройти при полных трибунах. Однако нынешняя эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается одной из самых сложных в России. Поэтому оптимизм главы региона кажется неуместным.

Из-за непрофессионализма чиновников Смольного в городе вакцинировано чуть более половины жителей, и до приобретения коллективного иммунитета необходимо еще несколько месяцев. В целом, губернатор прививочную кампанию провалил, о чем неоднократно говорили в экспертном сообществе.

В ноябре минувшего года Комздрав под руководством Дмитрия Лисовца под разными предлогами сокращал коечный фонд в медицинских организациях города. В дополнение к этому петербургские власти не смогли контролировать масочный режим.

Летом 2021 года во время проведения футбольных матчей чемпионата Европы-2020 в Петербурге резко выросла заболеваемость COVID-19, о чем даже говорила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Это свидетельство слабой, непрофессиональной организации противоэпидемических мер чиновниками Смольного и лично губернатором Бегловым.

В июле 2021 года коронавирус выявили у 386 фанатов из Финляндии. Это произошло после их визита на матч чемпионата Европы-2020 в Петербург.

Финал Лиги чемпионов пройдет в городе на Неве 28 мая 2022 года на стадионе «Газпром Арена» (Крестовский остров). В рамках программы гостеприимства УЕФА в культурной столице будет проведено большое число массовых культурно-развлекательных мероприятий. Не исключено, что в условиях провала Смольным антиковидной кампании, мероприятие грозит вспышкой коронавируса петербуржцам.



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