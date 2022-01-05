 

Протестующие в Казахстане начали сносить памятник Назарбаеву

05.01.2022, 17:12, Новости дня
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Участники протестов в Казахстане пытаются снести памятник первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву в городе Талдыкоргане Алматинской области.

Очевидцы события опубликовали видео из Талдыкоргана в соцсети. На кадрах видно, как протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву с помощью нескольких белых тросов. При этом в руках у участников протестов замечены дубинки, передает ФАН.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. До этого по всей стране был отключен интернет.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.



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