Гарик Харламов трогательно поздравил свою дочь с днём рождения

Гарик Харламов – российский юморист, ведущий телепроекта Comedy Club публично поздравил свою дочь Настю с восьмилетием в своём Instagram-аккаунте.

Дочери знаменитого российского телеведущего сегодня исполнилось 8 лет, отмечает Настя свой день рождения вместе с мамой Кристиной Асмус в солнечном Дубай.

Праздник у семьи начался еще с ночи, дочь артиста вместе с мамой побывали в магазине игрушек, где развлекались до самого закрытия.

Утром комнату дочки Кристина Асмус заполнила огромным количеством шаров, принесла единорога и расставила различные подарки.

Так как своё восьмилетие дочь Настя встретила и проводит в Арабских Эмиратах, Харламову оставалось лишь трогательно поздравить дочь под фотографией в своём аккаунте.

Подписчики Харламова также выразили свои наилучшие пожелания дочке телеведущего в комментариях под постом.

“С днём рождения моя самая большая любовь во вселенной!!! 8 лет в обед ) Все слова лично, подарки лично, а тут просто поздравление от папы ) Повторюсь за всеми отцами дочерей, ты у меня самая лучшая девочка в мире! Я тебя очень люблю! С днём рождения!!!!” – поздравляет Гарик Харламов.