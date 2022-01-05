Гарик Харламов трогательно поздравил доченьку Анастасию с днем рождения

Гарик Харламов написал в своем Instagram-профиле красивое поздравление для дочери Анастасии в день ее рождения. 5 января девочке исполнилось 8 лет. Подписчики Харламова отметили, что дочь артиста является его точной копией.

Трогательный текст для дочери был опубликован на страничке мессенджера Instagram. Харламов выложил фотографию повзрослевшей Анастасии, в описании написал: «С днем рождения, моя самая большая любовь во Вселенной!». Комик сказал, что 8 лет – серьезная дата, поэтому его девочка услышит поздравление и получит подарки из отцовских рук. Артист с нежностью относится к своей дочке, для него она самая прекрасная девочка в мире. Нежные слова Харламова запали в сердца читателей. Пользователи сказали, что подобная нежность к девочке поспособствует правильному формированию ее как личности.

Подписчики не остались в стороне и тоже поздравили Настю. Пожелали девочке крепкого здоровья, исполнения всех желаний и большого счастья. Многие комментаторы говорят, что Анастасия – дочь своего отца.