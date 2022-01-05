В Казахстане массовые протесты из-за повышения цены на газ охватили всю страну

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В стране отключают интернет, блокируют независимые СМИ и мессенджеры. Силовики применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Акции протеста начались в Казахстане 2 января после того, как цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге ($0,27). С каждым днем количество протестующих и столкновений с силовиками увеличиваются. 4 января власти Казахстана пообещали выполнить требования недовольных и снизить цены на газ до 50 тенге за литр ($0,13). Через несколько часов в стране отключили интернет и заблокировали популярные мессенджеры.

Отключение интернета

Вечером 4 января портал GlobalCheck зафиксировал полное отключение интернета в Алматы. «В том числе не работает интернет у проводных операторов», — отмечает портал.

Казахстанский мобильный оператор Kcell объяснил перебои со связью мероприятиями компетентных органов по обеспечению безопасности. В Beeline заявили, что ограничения доступа в мобильный интернет происходят «по независящим от компаний причинам».

Около 22 часов по времени Алматы (19 часов мск) в стране перестали работать Telegram, WhatsApp и Signal, пишет интернет-издание Vласть.

«В Алматы сбоит интернет, причем не только мобильный, но и стационарный, пользователи жалуются на проблемы с доступом к мессенджерам WhatsApp и Telegram», — передает корреспондента КазТАГ.

Протесты

На улицы Алматы в район стадиона «Халык Арена» вышли как минимум 2 тысяч человек, пишет КазТАГ. Затем протестующие прошли маршем по улицам города и дошли до площади Республики, отмечает оппозиционный политик Мухтар Аблязов.

«В городе перекрывают улицы, проходят массовые задержания, зафиксированы стычки между протестующими и силовиками», — отмечает КазТАГ.

Vласть пишет, что люди идут по проезжей части, вместе с ними двигаются автомобили, шествие растянулось на сотни метров.

Фото: Vласть

В Алматы в районе торгового дома Promenade произошла стычка протестующих с полицией: чтобы остановить шествие силовики практически въехала в людей, но их остановили и закидали в ответ, пишет Vласть.

В центр города стянута спецтехника. На площади Республики митингующие громят полицейские машины, передает Sputnik Казахстан. Против них применяются светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Есть пострадавшие, но из-за перебоев с интернетом их точное количество неизвестно. Во время акции в Алматы пострадал лидер незарегистрированной Демократической партии Казахстана (ДПК) Жанболат Мамай.

«Я и Жанболат Мамай находимся в Ауэзовском РОВД. Мамая по-настоящему избили. На глазу синяк. У одного парня не прекращается кровотечение из головы. Все мы вымазаны в грязи», — рассказал активист Асхат Берсалимов.

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Массовые акции и столкновения с силовиками, по данным СМИ, проходят и в других городах страны: в Актобе, в Таразе, в Атырау, Караганде и Уральске. В некоторых городах протестующие освистывают государственных политиков, которые пытаются выступить перед собравшимися.

Обещание властей снизить цены на газ не остановило протесты

Днем 4 января правительственная комиссия встретилась с протестующими, собравшимися на площади в Актау, и объявила о снижении цены на сжиженный газ со 120 тенге ($0,27) до 50 тенге ($0,13) за литр.

При этом, как выяснил КазТАГ, среди участников «инициативной группы», которая представляла интересы протестующих на встрече, оказались люди, связанные с властью, в частности, несколько депутатов и представителей государственных СМИ.

Скриншот видео со встречи участников «инициативной группы» с правительственной комиссией

Перед этим информационный сайт КазТАГ заблокировали из-за отказа удалить статью о протестах по требованию мининформации. Внесудебной блокировке также подвергся портал Orda.kz, который освещал протесты.

Вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также пообещал снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр. Он обратился к демонстрантам с просьбой «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства нашего общества».

Почему люди вышли на улицы?

Протесты начались 2 января, когда жители Жанаозена, нефтяного моногорода, вышли к зданию областной администрации с протестом и перекрыли движение автотранспорта на дороге в центре города. Акции против повышения цен на голубое топливо прошли также в нескольких селах Мангистауской области и продолжаются третий день.

Министерство энергетики Казахстана объясняло повышение цен тем, что потребление сжиженного газа в стране ежегодно растет, а объемы производства остаются на уровне прошлых лет.

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