 

В Казахстане протестующие сносят памятник первому президенту Назарбаеву. Видео

05.01.2022, 16:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Назарбаев был первым президентом Казахстана, он находился на этой должности с 16 декабря 1991-го по 20 марта 2019 года. После ухода в отставку он остался на высших государственных и партийных должностях. В частности, в 2021 году исполнилось 30 лет как он возглавляет Совет безопасности республики. Также на парламентских выборах 2021 года он возглавил список партии “Нур Отан”.

На протестах, начавшихся 2 января, одним из требований был уход Назарбаева из политики. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в экстренном обращении заявил, что с сегодняшнего дня будет возглавлять Совбез страны, который до этого возглавлял Назарбаев.

Аудио


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / CBS News – Европа вновь превратилась в «эпицентр коронавируса»

23.11 / “По состоянию здоровья и в связи с выходом на пенсию”. В университете Карпенка-Карого подтвердили увольнение Талашко

27.08 / Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA в Чикаго. Матч Костюк приостановили

03.08 / МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

17.04 / Вучич оценил действия полученных от РФ «Панцирь-С1» и Ми-35

28.08 / Мурашко заявил о готовности больниц к возможной второй волне коронавируса

21.03 / Школьница из Борисполя “заминировала” школу в Чернигове – полиция

13.02 / Компания Intel покритиковала в рекламе компьютеры Apple

26.07 / Мнения: Каким должен быть лучший подарок ко дню ВМФ

04.02 / «Прогресс» доставит на МКС азот и заплатки для устранения утечек воздуха

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика