Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали, и там все классно. На самом деле, нас не сильно принимают

“В последний какой-то период времени я больше ощущаю, что это моя страна. А до этого – мы всего лишь эмигранты. Может быть, здесь кажется, что вот мы уехали, и там все классно. На самом деле, нас не сильно принимают и принимали”, – заявил он.

По словам Чмерковского, он испытывал предвзятое к себе отношение, когда принимал участие в 17 сезонах американских “Танцев со звездами”.

“Я чувствовал, что люди, которые голосуют – они видят меня, непонятно откуда, с акцентом, мою фамилию невозможно произнести. И мне казалось, что из-за этого, как бы мы не танцевали, мы были вторые”, – признался он.

ВИДЕОВидео: Маша Ефросинина / YouTube

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу “Холостяк” на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу “Куб” на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу “Танцы со звездами” Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября 2021 года Чмерковский впервые стал судьей украинских “Танцев со звездами”. Проект закончился в ноябре.

—