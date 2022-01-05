 

Фонд соцстраха в 2021 году выплатил более 5 млрд грн пособий по беременности

05.01.2022, 16:46, Новости дня
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Это более чем на 100 млн грн больше, чем в предыдущем году.

Помощь по беременности и родам предоставляется застрахованным лицам в размере 100% среднего дохода за весь период пребывания в декретном отпуске.

“Продолжительность такого отпуска составляет 126 календарных дней (70 дней до предполагаемого дня родов и 56 дней после родов). Дополнительно к основному может выдаваться листок нетрудоспособности продолжительностью 14 календарных дней, который также подлежит оплате за счет средств Фонда. Такой листок нетрудоспособности выдается в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или послеродового периода”, – отметили в релизе.

Для вычисления размера пособия необходимо умножить размер среднедневной заработной платы на количество дней пребывания в декретном отпуске. Продолжительность страхового стажа при этом не учитывается.

Женщинам, которые в течение года до декрета имеют стаж менее шести месяцев, размер пособия рассчитывается, исходя из начисленной заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, но не больше размера пособия, исчисленного из двухкратного размера минимальной заработной платы, пояснили в фонде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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