 

Компания John Deere запустит в производство автономный трактор

05.01.2022, 16:42, Новости дня
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О своих грандиозных планах на выставке CES 2022 объявил крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники Deere & Company, более известный по бренду John Deere.

По словам представителей компании, уже осенью текущего года будет налажен выпуск автономных, то есть беспилотных тракторов. Новая модель получит название John Deere 8R.

Система автономного вождения будет в каждый момент определять место расположения трактора при помощи GPS. При этом погрешность составит 2,5 сантиметра. Этого достаточно, чтобы передвигаться по полевым дорогам и делать свою работу в поле, говорят инженеры. Спрос на такую технику будет высоким при адекватной ценовой политике. Ведь рабочих рук в сельском хозяйстве хронически не хватает.



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