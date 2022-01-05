Представлен первый в мире OLED-экран на квантовых точках

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05.01.2022, 16:42, Новости дня
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В компании Dell показали принципиально новый OLED-экран, созданный специалистами дочернего предприятия и выпущенный под брендом Alienware.

Особенностью является использованная технология, основанная на квантовых точках.

Внешне монитор представляет собой устройство с изогнутым краном, размер диагонали которой составляет 34 дюйма. По словам разработчиков, новая технологий позволила улучшить яркость и показатели охвата цветового диапазона. Частота обновления картинки составляет 175 Гц. Время отклика на команды – 0,1 мс. В чем состоит секрет новой технологии, специалисты компании не поясняют. Однако подробные характеристики опубликованы на сайте производителя.



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