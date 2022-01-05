На Украине назвали объемы импортного угля до конца отопительного сезона

Поставки угля на Украину проводятся по графику, до конца отопительного сезона страна получит 1,6-1,8 млн тонн угля, сообщил глава украинского минэнерго Герман Галущенко.

«У нас есть законтрактованные объемы, импорт происходит стабильно. Есть определенное накопление (угля) в портах. Корабли идут на Украину по четкому графику. Объем угля, который идет по морскому пути (до конца отопительного сезона – ред.) будет на уровне 1,6-1,8 млн тонн, может даже больше», – приводит слова Галущенко РИА «Новости».

По его словам, сейчас средняя цена за тонну угля сейчас составляет порядка 140 долларов, хотя ранее она доходила до 300.

В середине декабря глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщал, что Украина имеет критически малые запасы угля, однако ожидаются поставки.