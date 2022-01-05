Кузнецова призвала исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов

Законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов необходимо принять как можно скорее, сообщила глава партийной комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

«С 2018 года мы добиваемся принятия закона об ужесточении наказания за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Осенью законопроект внесён в Госдуму Единой Россией, накануне нового года мы его поддержали, он прошёл первое чтение. Но это не все. Надо ввести пожизненный административный надзор, организовать наблюдение, исключить возможность условно-досрочного освобождения, штрафов», – приводятся слова Кузнецовой в Telegram-канале «Единой России».

Ранее законопроект «Единой России» об ужесточении наказания для педофилов был принят в первом чтении. Согласно тексту закона, предлагается поднять возраст потерпевших с 14 до 18 лет.

Кроме того, предлагается установить максимально жесткое наказание — пожизненное заключение — для любого педофила, если преступление сопряжено с насилием, с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних. Такое же наказание предусматривается за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Между тем, спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме пообещал, что депутаты постараются принять закон уже в январе.

Напомним, во вторник в Костроме пятилетняя девочка вышла на улицу перед кинотеатром, где работала уборщицей ее мать, чтобы «посмотреть на елку». Там ее схватили двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Позднее двое подозреваемых были задержаны. СМИ сообщили, что Денис Г., которому около 45 лет, уже «отбывал наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», а 24-летний Вадим Б. – за кражу. Они завели ребенка «в общежитие, где сначала изнасиловали, а затем зарезали». На теле девочки «судмедэксперты насчитали множество ножевых ранений».