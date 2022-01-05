 

Оружейный магазин в Алма-Ате подвергся нападению

05.01.2022, 16:27, Новости дня
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На продающий оружие алма-атинский магазин «Корган Центр» совершено нападение, об этом сообщили в самом заведении.

«В связи с введением чрезвычайного положения магазин не работает», – говорится в сообщении магазина в Instagram.

В другом посте «Корган Центра» сообщается, что на магазин «в данный момент происходит нападение», но правоохранительные органы «не берут трубки».

Согласно данным на сайте магазина, «Корган Центр» продает оружие и боеприпасы, ножи, мачете, топоры, оптику, бинокли, аксессуары для охоты и спортивной стрельбы.

Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев пообещал, что действия нарушителей порядка в Казахстане будут жестко пресекаться. До этого по всей стране был отключен интернет.

Напомним, в Казахстане вспыхнули протесты из-за резкого роста цен на газ. На фоне беспорядков, вспыхнувших в Алма-Ате, в городе и в Мангистауской области Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства, а также велел ввести временное госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин в Казахстане. Президент заявил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве Казахстана.

Токаев также ввел чрезвычайное положение в Алматинской области, режим ЧП предполагает комендантский час.

Ранее стало известно о штурме протестующими в Казахстане резиденции президента.

Позже в Алма-Ате загорелся Ауэзовский районный филиал правящей в Казахстане партии Nur Otan, в здании выбиты окна, также во время беспорядков начался пожар в прокуратуре.

Также митингующие ворвались в здание акимата Алма-Аты и подожгли его. Сотрудники полиции покинули площадь возле акимата.



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